Weerzin tegen klimaatdemonstranten is angst

Na het onvolwassen klimaat­gekeuvel in de Tweede Kamer, liet donderdag ­gelukkig de toekomst van zich horen in Den Haag. Duizenden jongeren ­togen voor het klimaat naar het Malieveld. Een prachtig aanzicht: de vreugde, het gloedvolle idealisme, de lol ook. Oergeestige en rake spandoeken, waar uiteraard de hormonen vanaf spatten. 'Eat pussy, not cows', 'Fuck me, not the planet'.



Zure, oude mannen die meestal veel begrip ­tonen voor bezorgde burgers, wanneer die 'daar moet een piemel in!' scanderen, mannen die in elke hoofddoek een aanval zien op hun vrije, seksuele moraal, werden spontaan preutser dan Kees van der Staaij.