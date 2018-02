Weer die zin: 'Dat kan je beter aan mamma vragen'

Koning, mijn kleinzoon, ligt ziek in zijn huis, en ik in het mijne. Alles ergert hem; en mij ergert ook alles.



"Wil je opa aan de telefoon?"



"Nee..."



"Maar opa is ziek."



"Ik ben ook ziek."



Ik hou van zo'n antwoord; ik zie er genetische verwantschap in.



Ook mijn dochter is ziek, en er moeten dus oppasafspraken worden gemaakt en ik kan daar niet in meedraaien.



Dat geeft eveneens ergernis.



Dochter en ik verbreken de verbinding en ik neem mijn temperatuur op en merk dat de koorts is afgenomen.



Zal ik toch gaan oppassen?



Ik besluit om naar mijn dochter en kleinzoon te wandelen om ze te verrassen met een bezoek. Ik zal aanbieden om kleine werkzaamheden te verrichten zoals het maken van boterhammen, het zetten van thee en het pellen van een sinaasappel.



Ik bedoel: als iedereen dat voor elkaar zou doen, was de wereldvrede binnen hand­bereik.



Maar als ik mijn straat uit ben gelopen, overvalt me een verschrikkelijke moeheid. En ik voel de kou tot in het binnenste van mijn gebeente. Ik moet naar huis, naar bed. Maar mijn godvergeten schuldgevoel ('Waarom ben ik altijd ziek als anderen mij nodig hebben?') doet me doorstappen.