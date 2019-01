We waren onderweg en thuis

Waarheen nu? Ik schrik wakker achter het stuur. De ­auto vliegt in volle vaart vooruit. Als ik om me heen kijk, zie ik minder verkeer dan eerst, al weet ik niet zo goed meer waar deze weg is begonnen en waar hij naartoe leidt. Ik klem het stuur stevig vast en herinner me dat ik links achterin zat voordat ik wakker schrok.



Daar staarde ik naar buiten terwijl we raceten langs voorbijrijdende auto's. We, dat zijn mijn ­vader, broers en ik. Ik hoor het m'n vader nog vragen: waarheen nu?



Die vraag was niet voor mij bedoeld.