De mens is gecompliceerd uit zelfbehoud

We krijgen geen les in rouwen. Je moet het uitvinden op het moment dat je het nodig hebt. Je weet je geen houding te geven en je weet niet wat je denken moet en soms kun je domweg niet naar de pijn die je geacht wordt te voelen.



De mens is gecompliceerd uit zelfbehoud.



Gisteren dacht ik de hele dag aan dat ongeluk. Het was ook niet te vermijden. De mensen die ik sprak, hadden het er ook over, zonder het erover te hebben.



"Heb je gehoord van dat on­geluk?"



"Ja, godverdomme."



"Ja..."



Meer niet.



Het is nu nacht.



In mijn kamer bevindt zich een foto van mijn vader.



Ik zie hem als ik schrijf.



