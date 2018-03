We hebben nog maar even voordat we dinosaurussen worden

Als er geen dichters meer zijn, wie maakt dan de waarheid mooier?



Wie maakt dan nog een splinter van dat wat kolossaal is?



Wie kruipt er onder je huid en zet de kachel aan?



Wie geeft het onbekende een naam, zodat we onszelf leren kennen?



Wie blaast het minuscule zo op dat het onvoelbare een ogenblik lang gevoeld kan worden?



Vorige week twitterde mijn favoriete astrofysicus dat de zon over vijf miljard jaar zal sterven. We hebben dus nog maar even, nog maar even voordat we dinosaurussen worden. Alhoewel, van dinosaurussen worden soms botten gevonden, van ons zal niemand ooit iets vinden.



Het zal lijken of we nooit hebben bestaan en na een tijdje zal het niet alleen zo lijken, nee, dan zal het zo zijn. We zijn hier nooit geweest. In andere sterrenstelsels zullen ze over ons praten zoals wij, toen we er nog waren, over de tandenfee en de paashaas praatten.



De mensheid uitgewist als de sommen van gisteren op het schoolbord.

Dat wat ons ooit verwarmde zal ons laten verdampen. Alle herinneringen vervlogen, net als het bewijs van ons bestaan.



Onze graven, de geschiedenisboeken, die liefdesliedjes die altijd te laat werden geschreven en de gevonden-voorwerpenkisten die vol zaten met de dingen die we niet terug wilden vinden.



Alles, gereduceerd tot een stofwolk. Onze liefdes, onze foto's, onze diploma's, onze oorlogen en de drinkbakjes van onze huisdieren; voor ons betekende het ooit alles, maar in andere sterrenstelsels zullen ze er door hun telescopen naar kijken en ruimteschroot zien.