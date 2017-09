Een ruzie hangt tegenwoordig altijd in de lucht als je je niet voorneemt je verbaal te beheersen

Een man vertelt me dat in de krant stond dat Syrië twintig miljard heeft gevraagd om de vluchtelingen te kunnen tegenhouden. "Geef ze dat geld!" roept hij. Aan de gezichten van de anderen merk ik dat die het er niet mee eens zijn. In plaats van erover te praten, nippen ze aan hun glas.



Een vrouw zegt: "Ik heb medelijden met die jongens als ik ze hier zie. Wij hebben het zo goed, en zij... zij zijn gelukszoekers. Dat kun je ze toch niet kwalijk nemen? We moeten delen." De groep gaat uit elkaar en men zoekt nieuwe gesprekspartners.



Een andere man: "Het is een onoplosbaar probleem. Ik heb ook medelijden met die vluchtelingen. Maar wat moeten ze doen? Er is geen werk. Heb je gezien hoeveel winkels er in Parijs dicht zijn. En dan die aanslagen." Hij praat op gedempte toon.



Ik kijk om me heen en zie veel babyboomers, onder wie ik zelf.



We denken dat het onze tijd wel zal duren. We praten over wat we nog willen doen. De meesten willen reizen, net als het oudere bruidspaar. Hebben ouderen het recht hun kop in het zand te steken? Ik vraag het maar niet. Het is feest.





