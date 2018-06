De werkelijkheid verandert voortdurend, maar in het stadhuis zien ze dat meestal pas als de verandering al heeft plaats gevonden. Politiek Amsterdam heeft het er maar moeilijk mee.



Zo is de mening over het project Noord/Zuidlijn aan het opschuiven. Oud-wethouder Geert Dales had zelfs de lachers op zijn hand deze week, tijdens een avondje over de nieuwe metro in De Balie. Dales, onder wiens verantwoordelijkheid werd besloten tot de bouw van het project, veegde op ludieke wijze de vloer aan met alle andere sprekers. ­Iedereen die het gewaagd had vraagtekens te zetten bij de overschrijding van ­anderhalf miljard euro, de jarenlange vertraging, of de onaanvaardbare risico's die tijdens de bouw werden genomen, kreeg een sneer.



Dales voorspelde dat het de laatste keer zou zijn dat er met verbittering over het project werd gesproken. Een onder­steunend citaat hierbij komt van wijlen Henk Hofland: 'Elke metro is mislukt tot die rijdt'. Het publiek vol (oud-)raadsleden en ambtenaren klapte de handen blauw, er hing zelfs iets van bewondering in de lucht. Die Dales had het toch maar aangedurfd.



Ondertussen kantelt er nog een beeld, maar nu lijkt het stadhuis zich dat juist als laatste realiseren. Het gaat om de actiegroep We Are Here, die al sinds 2012 met het kraken van gebouwen aandacht vraagt voor een verbeterde asielprocedure. De linkse partijen in de raad steunen de groep en ook in de stad was er begrip voor de strijd die de uitgeprocedeerden voeren.



Maar We Are Here speelt met vuur. Het begon al toen de groep eerder dit jaar een rijtje leegstaande sociale huurwoningen betrok, waarbij enkele kraakwachten werden lastiggevallen. De bekendste hiervan stond te douchen toen de activisten de deur openbraken. Huisvredebreuk heet dat, maar het werd in de Stopera al snel omgedoopt tot 'vergiskraak'. Toch bleven de linkse partijen en D66 pal achter de groep staan, zoals zij de af­gelopen jaren gewend waren. Want de oplossing, 24-uurs­opvang, ligt binnen handbereik.