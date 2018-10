Wat zoeken ze bij D66? Dit is de nieuwe profielschets

Wat zoeken ze?



Niet links, niet rechts, niet christelijk, nietszeggend, flauw, van alles wat, niet recht door zee, omfloerst, overbodig, geen vlees, geen vis, geen hom, geen kuit, noch grond, noch staal, halfzacht, dubbelhartig, halfslachtig, middle of the road, doorzonwoning, Billy's van Ikea, middelmatig, zouteloos, grijs, cabaretliefhebber (Martijn Koning en Claudia de Breij), corduroy in het weekend, thermostaat op 17 graden, Vrij Nederland, schoenmaat 44, DWDD, Maarten van Rossem, halfbakken, ondoelmatig, futloos, bekakt, vakantie in Frankrijk (is nog steeds top, hoor), week, laf, brak water, karakterloos, lullig, 'Dat hebben we op de veiling gekocht', de nieuwe Grunberg, Jamie Oliver, rechter, advocaat, officier van justitie, 'Anja organiseert het buurtfeest', weledelgestreng, internationale studies, twee jaar Londen, kleine stukjes op de fiets of lopen, 'We gaan alleen naar de kerk met Kerstmis (en toen Felicia gedoopt werd, maar dat deden we voor de moeder van Astrid)', weifelachtig, dweperig, 'ja, we zijn wél koningsgezind en we vlaggen ook!', Matthäus Passion in Naarden, sukkelig, een biertje af en toe maar nooit te veel, oudercommissie, leesouders, niet vegetarisch ('Maar we proberen wel te minderen met rood vlees'), koffie verkeerd, sterrenmix, Buitenhof, Met het oog op morgen, 50 euro voor Sulawesi, 'Ik haat Wilders', pruilerig, dreinen, bouderen, 'Trump is gevaarlijk!', 'Eigenlijk AZ, maar we gaan ook met vrienden naar Ajax', geen bitcoins, nog geen nieuwe cv-ketel, 'Marja stopt ze in bad, ik lees voor', mevrouw Macron, maar ook Carla Bruni, geen honden, poezen, 'Matthijs natuurlijk, maar ook Paul Witteman, hoor', drenzen, huichelachtig, geniepig, stiekem, achterbaks, een beetje, een stukje, een puntje, licht klassiek, The Guardian, 'Wat ik zei, Elsevier hebben we de deur uitgedaan, maar misschien...', alledaags, zalvend, onbezield, afgezaagd, passé, oudbakken, 'Een leuk kroegje!', flemend, Europa!, 'Met iets minder zouden we ook gelukkig zijn', 'Dus ben ik ook man van kleur gaan zeggen', 'Ik denk ook dat we misschien te veel vanuit het manlijk perspectief denken', 'Natuurlijk zou ik best met Sylvana kunnen samenwerken', pragmatisch, 'Ik zeg niet dat het kapitalisme fout is', gaapje, 'Nee, hij had het eerst keurig uit­gemaakt met zijn vrouw', afstom­pend, oninteressant, zakkerig, onsympathiek, ­armzalig, kwakkelig, bits, wegkruiperig, maar wij gaan op de inhoud-zeggend, niet te groot, niet te klein, meestal een das, maar bovenste knoopje open mag ook, druilerig en prosecco.



Dus de fractie van D66 zal vermoedelijk bij Jan Paternotte uitkomen.



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.



