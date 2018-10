Ik wil zeggen dat het me spijt

Het gebeurde op een vrijdagavond naast de schaatsbaan op het Leidseplein. Hij sprong uit zijn vel en ik had geen zin om zijn vel weer op te rapen. Nee, ik ging erop staan. Uiteindelijk moest de politie tussenbeide ­komen.



Ik weet nog dat hij zo verschrikkelijk boos op me was dat hij een politiepaard probeerde te bijten.



Ik hoop dat hij opneemt. Maar wat ga ik zeggen? Wat zeg je tegen iemand na een decennium van doodse ­stilte?



"Met wie spreek ik?" Hij klinkt verkouden.



"Ik ken je nummer nog steeds uit mijn hoofd. Hoe wonderlijk is dat? Je kunt nummers uit telefoons wissen en verjaardagen van kalenders gummen, maar het hoofd doet wat het wil."



"Zag ik jou laatst nou in een bierreclame?"



"Ja, maar daar bel ik niet over. Ik wil zeggen dat het me spijt."

"Wat spijt je?"



"Het spijt me dat ik zo lang heb gewacht dat ik niet eens meer weet wat me zou moeten spijten. We hadden ruzie op het Leidseplein.

Dat weet ik nog wel. Jij ­probeerde een hap uit een paard te nemen. Ik had een bloedneus. Ging het om een meisje? Of het gebrek aan een meisje?"



"Ik weet het niet. Het was tien jaar geleden, man. Maar we waren erg boos op elkaar. Jij gooide nog een kerstboom naar mijn hoofd."



"Misschien wilde ik gewoon even met je sparren?"



"Haha, sukkel. Hoe dan ook, er waren vlammen.



De politieagenten noemden ons de bosbrand op het Leidseplein."

"Eén vonkje was genoeg."



"Maar vuur blijkt wel verdomd vergeetachtig te zijn," zegt hij.



"Wat doe je vanavond?"



"Wil je afspreken?"



"Ja."



"Op Leidse?"



"Waar anders?"



"Hoe herkennen we elkaar?"



"Ik ben die knappe pijproker."



"Rook jij pijp?"



"Alleen vanavond," zeg ik.



"Ik begrijp het al. Gaat onze vete de pijp aan Maarten geven?"



"Nee, aan twee prachtige Maartens."



