Wat vindt Grapperhaus van Albert Heringa?

Albert Heringa had een stiefmoeder van 99 jaar van wie hij hield, en zij hield van hem.



Toen wilde ze dood.



Euthanasie mocht niet, want daar waren, volgens de artsen, 'geen redenen voor'.



Heringa zag dat anders, hielp zijn moeder, filmde alles, want hij wist dat hij iets deed wat niet mocht, maar voelde zich niet schuldig, maar juist menselijk, empathisch.



Tien jaar lang moest Heringa procederen.



Na vele keren te zijn vrij­gesproken, werd hij woensdag veroordeeld alsof hij een zware crimineel is, een moordenaar.



Als ik rechter was geweest, had ik hem zeker de vrijheid ­gegund.



Wanneer hardvochtigheid wordt verweten, terwijl er overduidelijk sprake is, en met reden, van liefde van een zoon voor zijn stiefmoeder, dan deugt de wet niet, of deugen de rechters niet.



In naam der wet moet ook in de geest der wet zijn.



Ik snap dat rechters zich aan de wet willen houden, maar als aan alles duidelijk is dat Heringa een lijdensweg wilde besparen om zodoende de kwaliteit van leven van de bijna 100-jarige inhoud te geven door domweg haar laatste wens te vervullen, dan is niet Heringa hardvochtig, maar zijn de ­rechters het.