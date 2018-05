Wat te doen als Poetin toeslaat?

De tweede Koude Oorlog is begonnen, zegt men. Dat is niet zo best, want aan de eerste Koude Oorlog heb ik nog herinneringen. De KOI, die begon in 1951, wordt voor mij verpersoonlijkt door de figuur van Joop Zwart, ook wel 'de geheimzinnigste man van Nederland' genoemd. In 1991, precies in het jaar dat de KOI eindigde, stierf Joop Zwart op 79-jarige leeftijd.



Hij was een communist in zijn jonge jaren, maar groeide uit tot een onvervalste communistenvreter. Dankzij Daan Goulooze van de Communistische Jeugdbond werd Joop naar de kaderschool in Moskou gestuurd om te worden opgeleid tot informant. Maar Joop viel van het geloof der ­kameraden en werd uitgestoten als een renegaat. In concentratiekamp Sachsenhausen kwamen zij elkaar weer tegen, waar Joop het leven van Daan wist te redden.



Na de oorlog toonde Goulooze zijn dankbaarheid. "Kijk Joop," zei hij zo ongeveer, "als wij communisten de macht hebben, word je opgepakt. Je zult dan als een sidderende oude man de gevangenis worden binnengebracht, waar ik cipier ben. Dan word je ter dood veroordeeld. De gang van dodencel naar schavot duurt ongeveer tien minuten en dan kom ik. Joop, ik weet dat je met roken bent gestopt, maar op die weg naar het schavot ben je zover dat je alles zou willen geven voor een laatste haaltje aan een sigaret. En die krijg je van mij als contraprestatie voor het feit dat je mij het leven hebt gered."