Wat maakt een goede speech?

Is de spreker nog wel authentiek als iemand hem of haar heeft geholpen met de speech?

Als ze dan ook nog uren per dag achter hun bureau zouden moeten zitten om boeiende én overtuigende speeches te schrijven, dan zou er van besturen en managen weinig terechtkomen. Want een sterke speech schrijven is een vak, speechschrijver is een beroep. Natuurlijk zijn er sprekers die altijd liever hun eigen speeches schrijven (of ze daar nu goed in zijn of niet), maar de hulp inroepen van een professional is echt niets om je voor te schamen.



Magie

In Nederland hebben we het vaak over de 'magie van het vak'. Daarmee bedoelen we dat het mooier - magischer - is als het publiek in de vooronderstelling verkeert dat de spreker zelf de speech heeft geschreven. Dat heeft alles te maken met onze zeer Nederlandse hang naar authenticiteit.



Vooral je - stotterende en hakkelende - zelf zijn, gewoon is immers al gek genoeg. Als mensen horen wat ik doe voor de kost vragen ze vaak: is de spreker nog wel authentiek als iemand anders hem of haar geholpen heeft met de speech?



Natuurlijk wel. Een goede speechschrijver kan niet zonder een goede spreker: een spreker die echt iets te vertellen heeft, die (geloof)waardig overkomt, die respect heeft voor het ­publiek, die gevoel heeft voor taal en ritme.