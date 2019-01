Of het volle maan is ofzo? De vraag komt in het ­donker vanuit de diepte van het dikke dekbed naast me. Ik ben inmiddels zo lang wakker dat ik meteen het 'ofzo'-gedeelte ga analyseren. Hoezo 'ofzo'? Volle maan of... zoiets als volle maan?



Wat lijkt op volle maan, maar is het niet? Ik ben al zo lang met de vragenstelster getrouwd dat ik donders goed weet dat ik deze gedachte niet moet uitspreken. A: dit is haar vak. B: het maakt mij al honderden liedjes geen moer uit of het taalkundig al dan niet klopt, zolang het maar zegt wat ik wil dat het zegt.