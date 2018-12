Eind december is traditioneel de tijd van het terug- en vooruitblikken. Politici, opiniemakers, influencers, columnisten en andere duiders tuimelen over elkaar heen met lijstjes en hoogtepunten.



Wij willen graag het woord geven aan u, als lezer van Het Parool. Wat is uw wens voor Amsterdam in 2019? Waar hoopt u op? Zowel algemene als concrete nieuwjaarswensen zijn welkom.



Stuur uw reactie met toelichting (max 200 woorden) naar nieuwsdienst@parool.nl of vul onderstaand formulier in. Een selectie van de reacties krijgt een plek op Parool.nl en in de krant.