Wat is het talent van huisjesmelkers als Bernhard?

Terwijl hij zelf vermoedelijk in Drenthe zijn moestuin omspitte of in ­Miami op een surfplank probeerde te staan, had heel Nederland het weer over Matthijs van Nieuwkerk en zijn salaris. Net nu er eindelijk even geen haan naar kraaide, leek het BNNVara een goed idee om dit onderwerp opnieuw onder onze aandacht te brengen.



We kennen het verhaal inmiddels: Van Nieuwkerk verdient ver boven de balkenendenorm. Bij een nieuw contract mag dat niet meer en nu is de arbeidersomroep bang dat Matthijs straks naar de commerciëlen gaat. Men luidt de noodklok. Er wordt al gedacht aan een inzamelingsactie.