Wat is het klimaat ontzettend saai

Ik zal van alles over het leven vertellen, maar het klimaat laat ik links liggen

Het klimaat werd een religie. De Duivel manifesteerde zich in CO2-uitstoot en God openbaarde zich in een windmolen of in een zonnecel. En de klimaatdominees laten ons continu branden in een hel op aarde. De apocalyps is nabij, we zijn gedoemd.



Nou en?



Ik vind het niet interessant, zelfs ontzettend saai en dat is natuurlijk godslastering. Het spijt me, Klimaatgod, maar U bent ook niet aardig. Op-warming, smeltende gletsjers, droogvallende zeeën, overstromingen waar geen dijk tegen is opgewassen, en daarvan zijn wij zelf de schuld, want we leven niet sober genoeg.



Saai.



Nu we eindelijk eens een paar dagen achter elkaar mooi weer hebben, moeten we daarvoor ook boeten. Hongerige koeien, uitgemergelde ijs­beren, mislukte en verloren oogsten, enzovoort en zo ­verder.



Saai!



En mijn kleinkinderen dan? Ik zal ze van alles over het ­leven vertellen, maar het klimaat laat ik links liggen. Ik merk het wel. Moet ik langs een brandend Vondelpark ­lopen, zwemmend door de Herengracht, en moet ik worden gered vanaf het dak van mijn huis met Koosje in mijn hand, dan nog zal ik elke discussie over het klimaat saai vinden!



We gaan toch ten onder. Hoi!



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



Reageren? t.holman@parool.nl