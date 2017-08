Wat het leven leuk maakt, zit christelijk rechts ongemakkelijk

Het ziet ernaar uit dat we een liberaal-christelijk kabinet gaan krijgen waarin D66 zich beweegt als een opgelost ijsblokje.



De smaak wordt wateriger en het hete gaat er wat af.



Christelijk rechts heeft soms linkse standpunten als knopen in een kerkzak. Ze lijken begaan omdat het van God moet of verboden wordt. Hun maatschappelijk engagement is daarom altijd een betrokkenheid uit angst, uit God­vrezendheid.



Je kunt je afvragen: so what?



Is het erg om Segers te zien in de rol van Samsom, of Carola Schouten als minister? Ach, natuurlijk niet. Integendeel. Ik verdenk Carola er altijd van dat ze in de beslotenheid van haar eigen huis de gymnastiek uit het Verzameld Werk van Markies de Sade aan het uitproberen is, maar dat denk ik ook altijd als ik Kees van der Staaij zie.



Dat heeft dat christelijk rechts ook aan zich kleven: of ze, onttrokken aan het oog van de Heer, in grotten en holen diep onder de grond, gekleed in een wollen onderbroek de lof der decadentie vieren. Terwijl elke D66'er juist uit die holen en grotten wil kruipen, maar er dan uitkomt als een grijs muisje met een brilletje op.