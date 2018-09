Wat een heerlijk chagrijnige kop trekt Huntelaar

Het is bekend dat we op deze plek graag schrijven over mede-Achterhoeker Klaas-Jan Huntelaar.



Hij is 35 en in de nadagen van zijn werkend leven als voetballer. 35 is - als je geen doelman bent - eigenlijk stokoud voor een speler. En vooral voor een, dank u Wikipedia, 'voetballer die doorgaans centraal in de aanval speelt'. Waar snelheid en behendigheid onmisbare wapens zijn. En die slijten.



Vorige week miste hij enkele geweldige (zeg maar: niet te missen) kansen tegen Dynamo Kiev. Ach jongen, dacht ik. Het mooie bij Huntelaar is dat hij zelf nog het meest baalt van een gemiste kans.