'Wat doen universiteiten tegen studiedoping?'

De middelen geven meer focus en kunnen aandacht en concentratie verbeteren

Er zijn methodologische kanttekeningen te zetten bij het Nederlandse onderzoek naar studiedoping, toch is het resultaat een belangrijk signaal. Deze studiedoping heeft namelijk verschillende maatschappelijke, wetenschappelijke en gezondheidszorgaspecten.



Wat zijn precies psychostimulantia? Voorbeelden zijn: cafeïne, methylfenidaat en methamfetamine. Methylfenidaat, beter bekend onder de merknamen Ritalin, Concerta, Equasym en Medikinet, is het meest voorgeschreven geneesmiddel.



Psychostimulantia zijn farmacologische middelen die een invloed hebben op de neurotransmitters noradrenaline en dopamine, stofjes die betrokken zijn bij de chemische signaaloverdracht in de hersenen. Regelmatig worden deze pillen voorgeschreven door de huisarts of de specialist. De middelen geven meer focus en kunnen aandacht en concentratie verbeteren. Zij worden massaal gebruikt door kinderen, adolescenten en volwassenen met adhd.



Vervijfvoudiging

In de databank van het Zorginstituut Nederland (ZiN) is in de afgelopen jaren een stijging in gebruik van psychostimulantia gerapporteerd, van 40.000 gebruikers in 2002 tot 210.000 gebruikers in 2015; meer dan een vervijfvoudiging. Middelen als Ritalin en Concerta zijn daarmee toppers onder de psychofarmaca. De helft van die middelen wordt voorgeschreven aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar, de andere helft aan volwassen.



Lang niet iedereen die methylfenidaat krijgt voorgeschreven, heeft adhd. Ook zonder duidelijke indicatie schrijven artsen het voor. Gebruikers komen er soms ook aan via internet, via de verkoop van het overschot van onregelmatige gebruikers of ze snoepen uit de pillendoos van broertje of zusje met adhd.