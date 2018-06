Was mijn mededogen voor We Are Here gerechtvaardigd?

Mededogen en recht staan tegenover elkaar als een echtpaar met een slecht huwelijk

Was mijn mededogen dan wel gerechtvaardigd?



Ik denk weleens dat mede­dogen en recht vaak recht tegenover elkaar staan als een echtpaar met een slecht huwelijk.



Als ik mijn lieve hart zou volgen, mag iedereen kraken wat hij wil en mogen duizend bloemen bloeien, maar mijn verstand zegt dat we niet voor niets een rechtstaat hebben, dat we niet voor niets wetten hebben en dat we ons aan die wetten moeten houden.



Ik vind dat, met mijn oude hart, om eerlijk te zijn, ook het fijnst.



Omdat het het eerlijkst is. Omdat het 't meest rechtvaardig is. Omdat het 't resultaat is van onze democratie.



Maar onze burgemeester en wethouders denken daar anders over. Die hebben allemaal een schriftelijke cursus 'Zuster Teresa op marxistische grondslag' gevolgd en zijn daardoor het zicht op het mijn en dijn kwijtgeraakt.



'We zijn hier' is de naam van de groep en hun subtekst luidt: 'En we gaan niet weg. Ook al hebben we geen recht hier te zijn.'



Op zulke momenten verlang ik weleens naar China.



