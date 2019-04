Wacht! Is Bananasplit weer begonnen of zo?

Toen ik met wandelen begon, was ik de trend zo ver vooruit dat ik ongelooflijk ouderwets leek. Een oude vul-maar-in. Ik had het nodig. Mijn hoofd moest leeg of beter nog: opgeruimd.



Ik had een koptelefoon op, zonder muziek. Ik hoorde de vogeltjes nog, maar niemand begon een gesprek. De jongeman die mij al fietsend benaderde, zag ik niet aankomen.



Hij kwam als een luipaard die zijn prooi wilde laten geloven dat hij geen belangstelling had. De man stopte op zo'n manier voor me dat zijn ingenomen positie maakte dat het signaal met mijn koptelefoon hem ontgaan was, dan wel gestolen kon worden.