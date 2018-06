Waarschijnlijk ben ik die 'en zo' zelf

De kleur van de nagellak op mijn tenen past niet bij de kleur van de keukenvloer. Donkerbruin en donkergrijs. Het had gekund, toch werkt het niet. Het was me eerder nog niet opgevallen, maar nu zit ik op de grond naast de vaatwasser en zie ik het van dichtbij. Ik wrijf over mijn scheen die allang geen pijn meer doet.



"Red je het alleen? Met drie kinderen, en zo?" Het is me gisteren nog gevraagd. Soms wil ik een vraag terugstellen. Wie die 'en zo' dan is. Of wat. Maar waarschijnlijk ben ik het zelf. Drie kinderen en jezelf. Red je het alleen?



Het is een vraag naar het praktische. Naar een huishouden. Het gaat over alle ballen in de lucht houden, organiseren, regelen. Eten en schone kleren. Eten en schone kleren. Eten en schone kleren.



Ik kijk naar de borden en pannen in de vaatwasser. Het bestekbakje ertussen. De glazen erboven. Drie voor water, een voor thee. We aten curry gisteravond. Groene. Ik red het best alleen.



Dat vertel ik dan ook. Het marcheert allemaal. Ik was het al gewend. De kinderen helpen veel. Het is maar een huishouden. Het gaat vanzelf. We eten. We dragen schone kleren. Ik buig mijn rechterarm om mijn spierbal te laten zien; kijk, zo sterk ben ik. De grootste spierbal van Amsterdam. Ik red het best alleen.