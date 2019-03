Waarom wil men toch dat Gökmen T. 'gestoord' is?

Is de Utrechtse verdachte van terreur Gökmen T. nu gestoord of een religieus geïnspireerde, ideologische jihadist?



Als hij 'gestoord' zou zijn, dan is hij - zo stelt men - minder verantwoordelijk voor zijn daden. Dan was het niet de fundamentalistische islam die hem tot zijn slachting dreef, maar een hoeveelheid drugs, plus een gestoord gezin, plus een verkeerde omgeving.



Maar waarom zouden een hoeveelheid drugs, een gestoord gezin en een verkeerde omgeving hem niet juist gedreven hebben in de armen van de fanatieke islam?



Menig verslaafde vindt baat bij de kerk. Gerard Reve bijvoorbeeld zou je een alcoholist kunnen noemen.