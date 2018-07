Waarom loopt iedereen van het veld af? Het kan nog!

Engeland moet scoren. Het kan nog. De droom is niet dood. Ik voel nog een pols. Kom op! Ik pak mijn telefoon en zoek op Google naar hoe je een droom-mond-op-mondbeademing moet geven.



Op het veld verliest Dele Alli wederom de bal, maar ik mopper niet. Alleen de verliezer moppert en ik wil geen verliezer zijn. Niet weer.



Ik moet iets doen. Ik moet alles doen. Alles om het lot te plezieren. Maar waar houdt het lot van? Houdt het van liedjes? Ik probeer een liedje te zingen, maar door de spanning ben ik alle teksten kwijt. Alle teksten behalve Try van Nelly Furtado. Ik hoop dat het lot van Portugees-Canadese snotterpop houdt.



Then I see you standing there.

Wanting more from me.

And all I can do is try.



Ik zing en ik zing, maar het lot reageert niet. Niets in dit leven kan zo ondankbaar zijn als het lot. Misschien is het lot van mening dat ik het verkeerde shirt aan heb. Ik trek een ander shirt aan. In mijn nieuwe shirt loop ik naar de keuken.



Ik moet iets eten wat ik gewoonlijk nooit om 22.03 uur eet. Dat zal geluk brengen, ik voel het aan alles, behalve aan mijn normale verstand.



Met een schaaltje cashewnoten waar ik heel veel poedersuiker overheen heb gegooid, loop ik naar de bank. Dit komt goed. Volgens mij heb ik het lot aan het wankelen gebracht. De onontkoombaarheid gooit een touwladder mijn huiskamer in. Ik klim en ik klim, ik weet niet waarheen, maar ik weet dat de verlossing er op me wacht.