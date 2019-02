Waarom liet het beste raadslid van de stad zich zo gaan?

Bijna iedereen in de raadszaal voelde een steek van ongemak, toen Partij voor de Dieren-raadslid Johnas van Lammeren zijn collega ­Sylvana Simons (Bij1) toebeet dat zij nederig moest gaan zitten. Hij zei het tijdens een emotioneel debat over de dood van een geesteszieke man door politiekogels, waarin Simons het ­optreden van de politie in twijfel trok.



Tegen ieder ander raadslid zou de opmerking als paternalistisch worden gezien, een sneer van een oudgediende ­tegen een nieuwkomer. Maar in alle emotie vergat Van Lammeren even met wie hij van doen had.



Sylvana Simons, de vrouw, het fenomeen, in wier context zijn opmerking direct een seksistische of racistische lading kreeg.