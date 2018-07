'Als je je diploma niet kunt laten zien, mag je niet in het diepe zwemmen,' zegt hij

Dan krijgen ze hun zwem­diploma. Ik druk zwaar sentimentele gevoelens weg waar ik last van heb.



Hij gaat zich aankleden en even later komt hij bij ons.



Hij is uiteraard blij, maar toont er een stoerheid bij die ik nog nooit bij hem had waargenomen.



"Ik vond het geweldig. Hartelijk gefeliciteerd," zeg ik.



Geen reactie.



Wel drukt hij mij zijn diploma in handen.



"Heb jij ook een diploma?" vraagt hij.



Ik knik.



"Mag ik die zien?"



"Ik weet niet waar ik die heb."



"Heb je die weggegooid?" Hij kan het zich niet voorstellen.



"Misschien is hij bij oma Marijke. Ik weet het niet... Ik ben hem kwijtgeraakt..."



Mijn leven is als ijsschotsen die aan het wegsmelten en afbreken zijn. Dooi wordt dood, ooit. Waarom is mijn A-diploma uit mijn leven gedreven?



"Als je je diploma niet kunt laten zien, mag je niet in het diepe zwemmen," zegt hij.



