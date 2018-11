Waarom Groot Wassink geen locoburgemeester meer is

Het is alweer even geleden dat wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) zijn functie als eerste locoburgemeester, plaatsvervanger van Femke Halsema, overdroeg aan collega-wethouder Udo Kock (D66). De geruchten over deze stap zijn sindsdien niet van de lucht.



In september gaf Groot Wassink als argument dat hij zijn aandacht graag volledig bij zijn werk als wethouder wil leggen. Maar het locoburgemeesterschap is geen inhoudelijke functie, het een sluit het ander niet uit. De vraag is bovendien waarom hij dat niet bedacht had toen dit college werd gevormd, in juni van dit jaar. Er zijn dus vraagtekens te plaatsen.