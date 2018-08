Waarom de lessen van opa op zijn cv staan

Wie begrijpt wat er in pannen gebeurt, weet hoe met mensen om te gaan

Ook onderwees hij me in ledig­heid. 'Het doen van het niks, is toch iets doen, al doe je niks.'



Had ik het al over de kunst van het bereiden van eten die ik van opa leerde? Een man moet dertig topgerechten kunnen koken, vond hij. 'Wie begrijpt wat er in de pannen gebeurt, weet hoe met mensen om te gaan.' Groente, vlees, vis, moest je op de juiste manier met elkaar laten trouwen, 'want een maaltijd moet smaken als een goed huwelijk'.



De conversatie vond hij misschien wel het belangrijkst. 'De roulette van het leven draait aan de keukentafel. Daar krijgen de zaken zin. Daar wordt een gebeurtenis van niks een verhaal.' Opa vond de tafel heiliger dan het kruis, maar iets minder begerenswaard dan het bed.



Verder leerde hij me dat de nacht waardevoller is dan de dag, dat dieren liever zijn dan mensen en dat de doden leven als je aan ze denkt. Hij zei me dat denken aan de over­ledenen je geest kan helen.



Hij dacht zelf veel aan de ­doden.



Ik hoop dat u nu begrijpt waarom ik 'de lessen van opa' op mijn cv heb staan."



