Waarom breit die mevrouw niet haar eigen droeffoef?

Niet dat het mutsje van wol is, is verkeerd, maar de kleur en de vorm. Ik snap dat niet echt

Tja. Ergens is het mutsje onderwerp van gesprek geweest.



"Dit kan je echt niet maken, Phoebe. Als je eens wist hoeveel vrouwen en transgenders je nu hebt beledigd. Schande!"



De actualiteit tekent soms zijn eigen karikatuur.



Een vrouw van kleur loopt in zo'n demonstratie mee, ziet die zelfgebreide mutsjes met roze kutjes en die zou dan denken: verdomme, ik word weer gediscrimineerd, want ik heb een bruine foef!



Ik geloof daar niks van.



Waarom breit die mevrouw van kleur dan niet haar eigen droeffoef? En ik wil ook wel­eens zien wat die transgenders en zo dan op hun hoofd gaan dragen.



Ik weet het niet, maar ik vermoed dat die gebreide vagina staat voor 'ik ga over mijn eigen geslachtsdeel'. Zoiets. Volkomen terecht nogmaals. Die muts is een symbool.



Maar als je nu symbolen gaat afschaffen omdat de kleur je niet bevalt, en niet om het feit dat je op je bolleboos een carnavalsvagina van een halve meter gaat zetten, kan die gerechtvaardigde strijd voor ­gelijke rechten voor vrouwen nog wel een tijd gaan duren.



Maar ja, wie ben ik? Een verdachte man. In de spiegel zie ik een versleten kop als een ­gebreide muts.



