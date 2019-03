Waar is Tijdje gebleven?

Even een uurtje op Bloem passen - ik vind haar op mijn moeder lijken, wat toch niet zo gek is, want mijn dochter vond en vind ik ook al precies mijn moeder.



Maar de andere oma's en opa's zien in Bloem trekken van hun voorouders.

Waarom wil ik zo graag dat ze op mijn moeder lijkt?



De verklaring is simpel: ik hield erg van mijn moeder. En als ik Bloem een danspasje zie maken, dan beweegt mijn moeder, en dan wordt de pijn van haar gemis een gloed van gelukkige ontroering. In kinderen en kleinkinderen je voorouders herkennen geeft de troost van oud speelgoed dat je opeens tegenkomt.



Bloem vindt het leuk als ik haar voorlees. Dan poest ze naast me, een handje in haar mond, een beer onder haar arm geklemd. Op de grond ligt Koos te slapen met een touwachtig bot naast zijn kop. In het achterhuis hoor ik de koffiemachine en worden er lepeltjes op schoteltjes gelegd.



Op zulke momenten komt het Spook van de Angst rustig binnenwandelen, hand in hand met Tijdje.