Waar ben je bang voor als je hierboven zit?

Arme pissebedden. Ze zijn zo onzeker geworden door de naam die wij mensen ze hebben gegeven

"Ik weet het niet. Boomhutten hebben iets macabers," zeg ik.



"Wat is macabers?"



"Als iets je aan de dood doet denken, is iets macaber. Jij en je vader hebben al die planken in de boom gehangen, maar waar zijn die planken van gemaakt?"



"Van een andere boom."



"Ja, en dat vind ik zo gek. Je hakt een boom om, je maakt er planken van en dan hang je die planken in een andere boom. In feite hebben jij en je vader dode stukken boom in een levende boom gespijkerd."



"Maar het is wel mooi geworden, toch?"



"Fabelachtig, vriend. Waar is de trap?"



In de boomhut staan geen meubels, dus we zitten op de vloer. Een pissebed kruipt voorbij. Ik heb totaal geen politieke ambities, maar als ik ooit minister-president van Nederland word, dan dien ik een wet in waarin staat dat we pissebedden alleen nog maar lieveheersbeestjes mogen noemen.



Die arme pissebedden. Ze zijn zo onzeker geworden door de naam die wij mensen ze hebben gegeven. Alleen daarom leven ze onder stenen en plantenbakken. Ik hoop dat ze weer wat vaker ­tevoorschijn komen als we ze lieveheersbeestje moeten noemen.



Mijn neefje en ik blazen witte besjes naar de zon, maar alleen hij probeert haar daadwerkelijk te raken. Het is alsof hij een wens mag doen, als hij raak schiet.



Ik kijk naar hem. Naar de korstjes op zijn hand en naar het vuur in zijn ogen. Naar zijn dagdromen die nog ­tekenfilms zijn.



"Soms als ik hierboven zit, ben ik bang," zegt hij.



"Bang voor wat?"



"Nee, laat maar, ik maakte een grapje."



"Waar ben je soms bang voor als je hierboven zit?"



"Dat het hier te mooi is. En dan ben ik bang dat ik nooit meer naar beneden wil gaan."



