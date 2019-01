VVD'ers: 'Wallenhandhavers zijn keihard nodig'

De enige manier om de situatie op de Wallen te verbeteren is met een kordater optreden van de overheid op straat Rik Torn, raadslid VVD Amsterdam. © Rink Hof

Ombudsman Arre Zuurmond draagt in een rapport nieuwe maatregelen aan. Een leeftijdsgrens, niet meer eten op straat en andere 'Venetiaanse maatregelen'.



De Amsterdamse VVD is daar geen voorstander van. De huidige regels kunnen al niet gehandhaafd worden, laat staan nieuwe.



De enige manier om de situatie op de Wallen te verbeteren is met een kordater optreden van de overheid op straat.



Meer handhavers, meer schoonmakers en meer politie. Hogere boetes en een hogere pakkans. Daarmee verandert op termijn ook het imago van Amsterdam als een stad waar je je niet aan de regels hoeft te houden.



Stoere taal

Wat ons betreft komen er 250 extra handhavers in het centrum, met een uniforme en algemene handhavingsbevoegdheid.



Niet zoals nu, waarbij de ene handhaver gaat over zwerfafval, de andere over illegale bewoning en de derde over taxi-overlast. Er moet een zogenaamde 'Wallenhandhaver' komen, met brede bevoegd­heden.