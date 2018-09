Vroeger heb ik ­ergens verstopt, maar ik weet niet meer waar

In het Vondelpark word ik staande ­gehouden door een man die zegt dat hij me van vroeger kent, maar vroeger heb ik opgeborgen in dozen die ik ­ergens heb verstopt, voor later, maar ik weet niet meer waar.



En later fietst steeds voorbij en je moet maar afwachten of je hem nog eens tegenkomt.



"Trudy!" roept de man.



In mijn hoofd speelt zich onmiddellijk een moeilijke conversatie af. We waren beiden 25, Trudy en ik.



"Als je niet van kinderen houdt, dan wil ik je niet," zei ze.



"Ik ben er nog niet aan toe," antwoordde ik.



En we namen afscheid. Ik geloof dat mijn vrouw toen al zwanger was.



"Trudy Damstra!" zegt de man.



"Ja..ja," zeg ik, "het zegt me wel iets. Maar jij en ik..."



"Nou, ik was toch haar buurjongen? En ik ben na jou... dus, was na jou... hoe heet het... we zijn 25 jaar bij elkaar geweest."



Een zin die hij speciaal voor mij uit zijn prijzenkast heeft gehaald. Maar ik heb hem goed verstaan en herhaal warm-zacht van toon: "Geweest?"



"Twee kinderen!" zegt hij.



Er stond nog wat in de prijzenkast, maar het kan ook zijn dat hij mij niet goed heeft verstaan. Ouderdom roest de stembanden weg.