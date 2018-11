Vriendschappen breken nu op Thierry en Trump

Toen de glazen leeg waren, ontstond opeens een discussie.



"Heb jij dat stuk van die Fransman ge­lezen, die zei dat er alleen nog een boven- en een onderkant is? En dat die onderkant is afgehaakt, wat de schuld is van de bovenkant, de elite?" zei mijn vriend.



"Ja, dat heb ik gelezen. Een goed stuk. Maar vond jij dat goed? Het was toch een rechts stuk?"



"Nee, het was een links stuk."



"Het was een rechts stuk."



"Ik geloof toch echt dat het een links stuk was. Alle jonge Franse filosofen zijn links.