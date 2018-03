Vreemdgaan? Waarom ziet het er dan uit als thuiskomen?

Iedereen heeft recht op een geliefde die niet meteen naar zijn of haar telefoon grijpt bij elk toiletbezoek van de ander

Ze staart diep in de spoelbak en denkt aan de man die er eventjes niet is. Iedere man of vrouw heeft recht op een geliefde die niet meteen naar zijn of haar telefoon grijpt bij elk toiletbezoek van de ander.



De wc-deur slaat dicht en de andere man loopt langs mijn tafeltje. Zijn aftershave ruikt kruidig doch spannend, als een kus krijgen van iemand die net twee eet­lepels hoestdrank door heeft geslikt.



Zo ruikt mijn goede vriend nooit. Mijn goede vriend ruikt naar mondwater en wasverzachter. Mijn goede vriend ruikt naar een dinsdagmiddag, de andere man ruikt naar een weekend in augustus.



Ze stappen samen in een taxi. Mijn hart zegt dat ik ze moet volgen, maar mijn hoofd zegt dat ik haar begrijp. Mijn hart zegt dat ik mijn goede vriend op moet bellen, maar mijn hoofd zegt dat mijn vriend het vast begrijpt.



Hij begrijpt ongetwijfeld dat je een magnetronmaaltijd niet ontelbare keren kunt blijven opwarmen. En dat er op een gegeven moment geen ruimte meer in het plastic is om gaatjes met een vork te prikken.



"Hij begrijpt het wel. En anders had ie maar gewoon zijn best moeten blijven doen," mompel ik in mezelf, voordat ik een bericht naar mijn vrouw stuur waarin ik vraag of ik misschien iets voor haar mee kan nemen van de snackbar.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen.



