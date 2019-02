Vraagtekens op het verkeerde moment

Zo af en toe, meestal vlak voor een reces, ontploft een debat in de Amsterdamse gemeente­raad. Zoals deze week, toen de emoties hoog opliepen en Sylvana Simons, lijsttrekker van Bij1, in de vuurlinie stond. Het was een aangekondigd drama in vier bedrijven.



Eerste bedrijf: op maandag vraagt Bij1 een debat aan over het schietincident van de week ervoor, waarbij een man met, naar later bleek een nepwapen, bij De Nederlandsche Bank is neergeschoten door de politie en daarbij overleed. Bij1 eist dat het college verantwoording aflegt over het toepassen van 'buitensporig en onnodig politie­geweld.'



Tweede bedrijf: de door Bij1 gekozen woorden in de aanvraag van het debat wekken veel ergernis bij andere partijen.