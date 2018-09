Voorzichtig in verkeer en klas: Geef bruggers hun mooie tijd

Als nieuweling in het voortgezet onderwijs start je weer in groep 1

Als jonge scholier ben je daarnaast met zoveel zaken bezig, dat besluiten en voorstellen uit de vaderlandse politiek je waarschijnlijk koud laten. Dat is ook niet erg.



Prestatiemaatschappij

Je hebt immers genoeg aan je hoofd in de vorm van je weg te vinden en het erbij willen horen.



Je hoeft je niet druk te maken over het meest recente verslag van de Staat van het Onderwijs, waarin onder andere naar voren kwam dat ons onderwijsniveau dalende is en er sprake is van kansenongelijkheid en segregatie.



Of dat er steeds meer de nadruk ligt op excelleren in de huidige prestatiemaatschappij en er sprake is van een lerarentekort. Dit zijn namelijk grotemensenzaken, die er in de belevingswereld van jonge scholieren (nog) niet toe doen. Dat kan later lang genoeg.



Gezamenlijke taak

Vanaf nu is het wel de taak van alle onderwijsmensen om samen met de ouders ervoor te zorgen dat de tekst op de VVN-borden langs de weg, naast het bevorderen van veiligheid in het verkeer, bovenal synoniem mag staan voor het kweken van mooie herinneringen. Voor nu. Maar vooral ook voor later.