Voor de Uitmarkt is Zuidoost een brug te ver

Verlangen is voor de voortsjokkende mens als een sappige wortel aan een stok, en in die zin is het goed dat de bestuurders in Zuidoost stug blijven hopen dat de Uitmarkt ooit nog een keer in hun stadsdeel zal worden gehouden.



Afgelopen weekende was het stadsdeelbestuurder Dirk de ­Jager, die tijdens de Uitmarkt hardop de wens uitsprak dat de feestelijke start van het culturele seizoen volgend jaar in de Bijlmer wordt gehouden. Zuidoost is er klaar voor, verzekerde de bestuurder in aanwezigheid van de organisatoren.



De Jager deed zijn oproep op het Marineterrein, op een steenworp afstand van het podium dat het hele weekeinde gewijd was aan het 50-jarig bestaan van de Bijlmer.