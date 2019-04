Voor ons blijft het Pleintje. Maar hoe lang nog?

Mijn oom is jarig en dat moet gevierd worden. Dus trekken we in groten getale naar de wijk waar we zijn opgegroeid, het Plan van Gool.



Je weet wel, die buurt met de betonnen balkons, boven- en benedengalerijen met namen als Het Hoogt en Het Laagt en luchttunnels alsof je op een vliegveld bent, recht tegenover het Buikslotermeerplein. Deze buurt is architectonisch ongetwijfeld de meest interessante wijk van Amsterdam-Noord en ja, dat zeg ik met grote vooringenomenheid.



Het plein waar we vroeger tot in de pikdonkere late uurtjes voetbalden en donuts maakten met auto's, is nu gerenoveerd tot een super kindvriendelijke plaats met een basketbalpleintje, hangmatten, tafels en banken die vastzitten aan de grond en grote, witte tegels rondom de hele buurt.