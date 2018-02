Voor het eerst geloof ik Halbe Zijlstra

"I want to see passion, excitement and ambition, yeah yeah yeah!"



De Amerikaanse reclameman beweegt zijn handen woest voor mijn gezicht. Even daarvoor vroeg het castingmeisje of ik het script goed heb gelezen.



Script? "Dat mailtje waarin staat waar de commercial over gaat: vrouw doet kleding in machine, kiept er wasmiddel bij en ziet verheugd hoe schoon haar shirtjes worden? Was dat een script?"



Het meisje knikt en vraagt bloedserieus: "Is het verhaal je helemaal duidelijk?"