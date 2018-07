Volgens mij zijn het leugens die van haar gezicht druipen

Haar Paolo werkte bij de Italiaanse televisie en is bij een auto-ongeluk omgekomen. De kranten schreven dat het zelfmoord was, en dat bleek waar te zijn. Maar daar zwijgen we al zo'n 21 jaar over.



"Je woont hier goddelijk," zeg ik.



"Ja, m'n huis is van alle ongemakken voorzien, maar ik klaag niet."



Ik glimlach. We drinken witte wijn uit Orvieto en eten er gezouten bonen bij als borrelhapje.



"Waarom ben je niet naar Nederland teruggekeerd toen Paolo was gestorven?"



"Ach Nederland..."



"Je zegt het of je iets vies proeft."