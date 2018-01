'Barcelona is een moedervlek op de bovenlip van de almachtige'

Nu, vijf jaar later, is Coutinho een van de beste voetballers op aarde. Als hij de bal heeft, zien de supporters van de tegenstander de bui al hangen, maar tijd om een paraplu te pakken, krijgen ze niet.



In zijn laatste wedstrijd voor Liverpool stuurde hij vier verdedigers het bos in. Als je heel goed keek, kon je de verdedigers verse bramen zien plukken. En dit alles gebeurde op twee vierkante meter gras. De Braziliaan voelt zich zo lekker in de kleine ruimte dat hij niet in een villa, maar in een muizenholletje woont.



Vanaf vandaag woont de beste speler die we hadden in Barcelona. Een stad die onder de neus van God is gebouwd. Barcelona is een moedervlek op de bovenlip van de almachtige.



Mijn vader en ik gunnen Coutinho zijn transfer. Zijn droom. En we zijn blij dat hij, een Stradivariusviool, tweehonderd keer uit het tourbusje van ons wisselvallige rockbandje wilde stappen.



"Maar is hij het waard? Kan een voetballer honderdzestig miljoen euro waard zijn?" vroeg iemand op televisie. Zoiets vragen ze nooit als schilderijen voor 400 miljoen euro onder de hamer gaan.



Voetballers zijn de nieuwe schilders. Messi is Da Vinci, Ronaldo is Pollock, Neymar is Picasso en Coutinho is Cézanne.



Ze dienen de vervoering. Het voetbalstadion is hun schildersezel. Ze verven de zaterdagen en zondagen hoopvoller met hun penceelbenen.



Ja, met de haren van hun kwasten kietelen ze onze harten wakker.



