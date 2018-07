Voetbal staat op het punt van thuiskomen

Vanuit de ene hoek lijkt Gareth Southgate op een snookerspeler en vanuit de andere hoek lijkt hij op een parttime illusionist. En dit WK is zijn allergrootste truc

Maguire lijkt op de uitsmijter van een slechtlopende discotheek in een Engelse badplaats, en zo voetbalt hij ook. Hij laat niemand binnen, ook als er helemaal niemand naar binnen wil.



Pickford lijkt op iemand die vuurwerkbommen in zijn schuur maakt, en zo keept hij ook. Er zit kruit in zijn schoenen. Zo heel af en toe vliegt hij als een vuurpijl richting de bovenhoek.



En Trippier, jongens. Trippier is naar mijn verre van bescheiden mening de beste speler van het toernooi. Tot nu toe dan. Hij heeft dertien kansen gecreëerd. Een rechtsback heeft dertien kansen gecreëerd. En zijn traptechniek is fabelachtig. Kieran kan de vleugels van een fruitvliegje trappen.



Misschien vergeet ik nog iemand. Ja, de coach. Ik vergeet Gareth Southgate. De man in zijn waistcoat. Die prachtige waistcoat. Vanuit de ene hoek lijkt hij op een snookerspeler en vanuit de andere hoek lijkt hij op een parttime illusionist. En dit WK is zijn allergrootste truc.



Hij stopte het verleden in een doos, zaagde het in tweeën, draaide het een paar keer rond en op zondag 15 juli maakt hij de doos weer open. Misschien zit er een wereldbeker in de doos. Of niet. Misschien ligt er alleen een foto in de doos. Een foto waarop te zien valt dat Voetbal toch niet thuis is gekomen. Een leeg huis. Een uitgehongerde kat die van de keukentafel springt.



Overmorgen speelt Engeland tegen Kroatië.



Ik heb alvast een fietspomp naast mijn bank gelegd.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



