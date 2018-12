Vlees is aantrekkelijk, daar verandert geen principe iets aan

Ik ben in juichstemming omdat Unilever De ­Vegetarische Slager heeft gekocht. De Vegetarische Slager zelf is ook in juichstemming, las ik in de krant.



Niet omdat het Vegetarische kostje van de Slager nu gekocht is, maar omdat 'De Vegetarische Slager nu veel sneller kan worden opgeschaald', zo legde de Vegetariërsbond uit. En die opschaling zal leiden tot minder vleesconsumptie: hoera!



Overigens vind ik, net als u, De Vegetarische Slager een woest irritant bedrijf. Omdat ze hun gehaktballen 'gehacktballen' noemen, en hun rookworst 'roockworst', maar daar zal wel een gedachte achter zitten (de marketingterm zal attention by irritation zijn, of zoiets), dus dat zien we maar door de vingers.