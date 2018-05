Vlagvertoon en grimmigheid in de Stopera

En daarmee landde een internationaal conflict in de Stopera

Dat is opmerkelijk, want in november zei Taimounti nog tegen deze krant dat hij 'internationale politiek niet naar Amsterdam wil halen'. Hij wilde juist 'verbinden', antwoordde de kersverse lijsttrekker van Denk op een vraag over de spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en prediker Fethullah Gülen, die ook in Amsterdam hoog opliepen.



En wat is zo ongeveer de eerste bijdrage van Denk in de raad? Juist: tóch de internationale politiek naar Amsterdam halen.



Het is de nieuwe werkelijkheid in de Stopera. Met de komst van identiteitspartijen als Denk, Forum voor Democratie en Bij1 is de internationale politiek en vooral de onrust in het Midden-Oosten geïmporteerd in de Amsterdamse raad. Debatten waarin ook de VVD zich zal roeren, getuige het vlagvertoon.



Partijen willen hun achterban voeden. We zagen dit al eerder gebeuren in de raad. Op het moment dat bleek dat een Syriër de ruiten had ingegooid van Joods restaurant HaCarmel vroeg de VVD, met een flinke aanhang in Zuid en Buitenveldert, direct een debat aan.



De incidenten leidden tot een zogenoemd Joods akkoord, dat niet is ondertekend door Bij1 en Denk.



Deze week, tijdens het jongste debat over HaCarmel, vroeg ­Taimounti zich af waarom VVD, CDA en Forum voor Democratie wel naar de microfoon lopen en bevlogen spreken als het gaat om incidenten bij Joodse instellingen en niet bij incidenten bij islamitische instellingen.