Vitamine C tekort: ziekten uit de 16de eeuw bestaan nog

De meest uitgevoerde operatie bij kinderen in Groot-Brittannië is het trekken van alle ­tanden en kiezen wegens onbehandelbaar tandbederf.



Voor veel families in de Engelse samenleving zijn een tandenborstel en tandpasta financieel geen prioriteit en tandheelkundige zorg voor kinderen bestaat nauwelijks. Ik zie in mijn spreek­kamer een flink aantal patiënten met ziektes die veroorzaakt worden door enorm overgewicht. Geen verrassing als je dieet elke dag alleen maar bestaat uit gefrituurde kip, want dat is goedkoop en lekker, vult je maag en is verkrijgbaar op elke hoek van de straat.



Groente of fruit is simpelweg onbetaalbaar voor grote groepen mensen.