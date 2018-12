Virgil van Dijk zou de maan weg kunnen koppen

Precies een jaar geleden kocht Liverpool Virgil van Dijk voor meer dan tachtig miljoen euro. Ik kan me de foto nog goed herinneren.



Virgil poseert voor een kerstboom waar onnodig veel lichtjes in hangen. De donkergrijze gordijnen zijn dichtgetrokken. Hij heeft het rode shirt in zijn handen. Virgil staat precies tussen een poef en een televisiemeubel in.



Ik weet nog dat ik van het bedrag schrok. En dat mijn vrouw zei dat geen enkel mens tachtig miljoen euro waard is. Ik begon over leraren en dokters, maar ik wist dat ze gelijk had. Een paar jaar eerder had ik de wedstrijd Celtic - Rangers bezocht en daar zag ik Virgil voor het eerst in het echt voetballen.