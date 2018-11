"Vind je dat echt?" De toon van de wedervraag was serieus.



Mijn vraag was ironisch geweest: "Vinden jullie de Donald Duck niet te wit? Donald is wit, die slimme neefjes zijn wit, Katrien is wit, alleen die stomme Mickey is zwart en de Boze Wolf."



Nee, natuurlijk vond ik dat niet 'echt'.



Maar dat zeer nabije familie van mij - nee, niet mijn dochter - meende dat ik niet ironisch was, zette mij aan het denken. Het kan niet anders dan dat de ouders onmiddellijk hadden aangevoeld dat mijn woorden op een of andere manier klopten.