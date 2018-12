Vervroegde vrijlating? Zo'n familie heeft ook levenslang

'U bent toch die vriend van Theo van Gogh?"



Het is een vraag die ik vaker krijg. De man stelde zich voor en vertelde dat hij en zijn vrouw rechtstreekse familie­leden waren van iemand die was vermoord. (Ik moet het wat vaag houden, want dat heb ik beloofd.)



De moordenaar had levenslang gekregen.



Nu waren hij en zijn vrouw uitgenodigd door het ministerie om te praten over dat 'levens­lang'. Hoe stonden zij tegenover het feit dat levenslang in Nederland echt levenslang is?



De vraag verwonderde hen; ze vonden het een prettig idee dat de moordenaar tot zijn dood in de gevangenis zou blijven.