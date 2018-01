Versplintering nekt het antiracismedebat

Over de kieslijst van nieuw­komer Bij1 valt veel te zeggen en dat gebeurt dan ook op ­sociale media. Eufemistisch ­gezegd: lang niet altijd complimenteus.



Duidelijk is in elk geval dat de partij van Sylvana Simons een serieuze kanshebber is voor een zetel in de Amsterdamse gemeenteraad.



Sylvana Simons, Sunny Bergman, Gloria Wekker, Anja Meulenbelt en Anousha Nzume zijn belangrijke stemmen in het ­antiracismedebat en daarmee bekende namen op de lijst. Het verleden leert dat bekende namen stemmen trekken, denk aan actrice Nelly Frijda, die met voorkeursstemmen in de raad kwam namens Red Amsterdam en het daar één jaar uithield.



Bij de Tweede Kamerverkiezingen bewees Bij1, toen nog ­Artikel1, al te beschikken over een basis in Amsterdam en dan met name in Zuidoost; in dat stadsdeel behaalde de partij ruim elf procent van de stemmen, bijna net zoveel als D66.



In heel Amsterdam scoorde de partij net iets minder dan het CDA, 2,5 procent van de stemmen.



Met name GroenLinks zal last krijgen van de deelname van Bij1 met de bekende namen. Te verwachten valt dat ­Simons en haar medestrijders antiracismestemmers zullen wegtrekken bij deze partij, die nu juist kans maakt uit te groeien tot de grootste van Amsterdam.



Met de entree van Bij1, Denk en in zekere zin Forum voor Democratie is identiteitspolitiek een belangrijk thema voor de komende verkiezingen. Het zal niet alleen gaan om de woningmarkt, drukte en veiligheid, maar ook om de vraag hoe wij in Amsterdam omgaan met mensen die een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse of een van de andere 180 achtergronden hebben die deze stad telt.



En andersom: hoe verhouden deze groepen zich tot de stad.